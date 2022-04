Kiev, polli uccisi e appesi con le mollette per divertimento dai soldati russi

Li hanno trovati così. Polli morti e appesi con le mollette da bucato, sui fili stesi della biancheria, come fossero calzini. Il drammatico spettacolo che ha lasciato inorriditi e rappresenta l'ennesima atrocità compiuta ai danni di creature inermi, è andato in scena a Vorzel, insediamento urbano di poco più di 6mila anime, nell'oblast di Kiev. «Un'altra atrocità degli invasori», ha commentato un portavoce di UAnimals, l'associazione animalista ucraina in prima linea dall'inizio del conflitto, per salvare più animali possibile che ha diffuso le immagini che proponiamo.

Perché uccidere dei polli e appenderli come stracci? «Stanno deridendo e uccidendo esseri umani e animali per divertimento», ha tuonato l'associazione. Così, mentre i sobborghi delle città colpite sono sempre più deserti, le strade vuote sono ormai percorse soltanto da cani e gatti. Stremati dalla fame, rischiano di fare la fine dei polli.