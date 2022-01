L'India sperimenta i vaccini su leoni e leopardi: anche per loro doppia dose

Parte la vaccinazione degli animali in India. Le autorità sanitarie indiane hanno deciso di sperimentare gli antidoti contro il coronavirus su leoni e leopardi. Lo scrive il Times of India spiegando che la sperimentazione è stata decisa dopo che due leoni dello zoo di Chennai sono deceduti per complicanze dopo aver contratto il Covid-19.

L'obiettivo è quello di valutare l'uso di un vaccino da usare sui grandi felini e verrà somministrato su 15 animali e a distanza di 28 giorni tra la prima e la seconda dose nello zoo di Sakkarbaug. Intanto, con il calo complessivo dei contagi, le autorità di Nuova Delhi hanno deciso di revocare il coprifuoco notturno in vigore nei fine settimane e di consentire alle aziende private di far tornare i dipendenti in presenza. Nella capitale indiana circa l'80 per cento dei letti dei reparti Covid degli ospedali non sono occupati e dopo il picco del 13 gennaio i contagi stanno diminuendo.