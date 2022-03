India, elefantino cade dentro una buca: la tecnica dei soccorritori per salvarlo è geniale

Un cucciolo di elefante è rimasto bloccato dentro un grosso fossato a Midnapore, in India. L'elefantino era visibilmente in difficoltà: la buca era troppo alta per uscire da solo. L'idea che hanno avuto i soccorritori per riuscire a salvarlo è geniale. La squadra ha riempito la fossa di acqua fino a quando l'elefante non è galleggiato in cima. L'elefantino ora sta bene: il salvataggio è stato completato con successo alle 4 del mattino.