Covid India, 8 leoni positivi in uno zoo: infettati dagli addetti al parco

Otto leoni asiatici sono risultati positivi al Covid-19 nel parco zoologico Nehru di Hyderabad in India. A renderlo noto è stato il ministero dell'Ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici dell'India il quale, dopo un test salivare fatto ai felini nei laboratori del CSIR (Centro per la biologia cellulare e molecolare della città), ha confermato che otto leoni asiatici (Panthera leo persica) dello zoo Nehru, sono risultati positivi al coronavirus. Gli animali sono stati sottoposti a un test di individuazione (mediante analisi degli escrementi) giorni dopo aver presentato sintomi compatibili con la malattia, come distress respiratorio.

In first reported incident, 8 #Asiaticlions in #HyderabadZoo tested positive for #COVID19 when their saliva samples were examined by CSIR Centre for Cellular & Molecular Biology in Hyderabad. “They have mild symptoms and they are eating well and they are fine,”officials say. #MIG pic.twitter.com/WbNTLBQPYs

I test salivari - La notizia è stata diffusa da Rakesh Mishra, consulente dell'istituto di ricerca. I responsabili dello zoo fanno sapere che, «gli otto leoni sono stati isolati e hanno ricevuto le cure e le cure necessarie. Tutti gli animali hanno risposto bene al trattamento e sono in via di guarigione. Si comportano normalmente e mangiano bene». E aggiungono: «Stiamo studiando un metodo per identificare il virus dalle feci dei felini: prelevare tracce di saliva da questi grandi animali non è operazione facile».

After eight Asiatic lions tested positive for #COVID19 at the Hyderabad zoo, the Arignar Anna Zoological Park in Vandalur has sounded an alert and collected samples from it big cats. @Krish_TNIE @xpresstn #COVIDSecondWave https://t.co/2pw39scyz9

