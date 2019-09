Incredibile aragosta bicolore trovata dai pescatori. Sarà liberata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini parlano da sole. Raccontano di un incredibile rinvenimento. Di una pesca miracolosa che è finita sulle cronache dei giornali di mezzo mondo. Protagonista della vicenda, accaduta nelle acque del Maine, negli Stati Uniti , la preda. Una splendidadai colori semplicemente inimmaginabili. Con la metà rossastra, tipica della specie, e l'altra metà nera come la pece, strabilia. Spettacolare poi, la perfetta simmetria longitudinale delle colorazioni che, come illustrato dalle immagini che proponiamo, pubblicate dalla pagina social Maine Center for Coastal Fisheries, raccontano l'ennesimo miracolo della natura che sembra non voler smettere di stupire. Rarissimo.



Con un esemplare ogni 50 milioni, le probabilità di imbattersi in un esemplare del genere, spiegano studiosi e vecchi pescatori , sono così remote che, a cercarlo, ci vorrebbe una vita. Nel frattempo, dopo le foto di rito, di pescatori e preda, l'ignara e scampata per un soffio a pentole e padelle, l'ignara aragosta è stata presa in consegna dal Discovery Wharf, struttura sul molo del Maine Center for Coastal Fisheries dove, insieme ad altri crostacei, pesci e molluschi, sarà custodita e ammirata, prima del rilascio in mare previsto per la metà di ottobre.