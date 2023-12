In aereo con gli animali: a bordo arriva per loro un menù dedicato

Lunedì 11 Dicembre 2023, 09:33

Vueling, rinomata per la sua accoglienza verso gli amici a quattro zampe, si prepara a solcare nuovi orizzonti durante la stagione invernale 2023-2024 proponendo il pet food in aereo. Con una mossa pionieristica, la compagnia aerea introduce un'iniziativa senza precedenti: un menù dedicato agli animali domestici a bordo, consolidando la sua partnership strategica con Edgard & Cooper, un marchio di rilievo nel settore del cibo etico per animali. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



Leggi anche: -- POSSIAMO PORTARE IL CANE AL RISTORANTE? OBBLIGHI E DIRITTI, COSA DICE LA LEGGE