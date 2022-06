Happy, l'elefantessa infelice dello zoo del Bronx, rimane dov'è. Il giudice: "Non è una persona".

"Happy è infelice. Dovete liberarla". Happy è una femmina di elefante e, a dispetto del suo nome, è triste e sola. Anche e soprattutto per questo, gli animalisti del Nonhuman Rights Project si stanno battendo da anni perché sia liberata. Happy, infatti, ormai da tantissimi anni vive da sola in un recinto dello zoo del Bronx. Tanto che spesso, come documentato da immagini come quella diffusa da Ansa che proponiamo, non ha modo di socializzare con nessuno all'infuori del guardiano che le porta da mangiare. La vicenda dell'elefantessa triste, nel corso degli anni aveva appassionato anche buona parte dell'opinione pubblica newyorchese che, insieme alle associazioni, era tornata a chedere il suo trasferimento in un santuario.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto

No tourists. No forced interactions. Just a happy elephant enjoying bath time 🐘💦🧡 pic.twitter.com/b4vlX1dW5r — World Animal Protection US (@MoveTheWorldUS) June 16, 2022

"È un essere intelligente e senziente", era stato ribadito a gran voce. E invece niente. Sì perché dopo anni di battaglie legali, la Corte di Appello dello Stato di New York, ha deciso che Happy resta dov'è. Nonostante sia stato riconosciuto che "gli elefanti sono esseri intelligenti che meritano cura e compassione", non possono essere considerati persone. Quindi, non sono incarcerati illegalmente. Da qui la caduta della richiesta della cosiddetta "habeas corpus", la condizione invocata per Happy dagli animalisti e che prevede per gli umani il diritto fondamentale dell'inviolabilita' personale contro le ingiuste detenzioni. "L'elefantessa non è una persona", è stato sottolineato. Happy è rinchiusa nello zoo del Bronx dal 1977. Sola, da 16 anni è stata isolata dagli altri esemplari così da evitare incidenti come quello accaduto nel 2002 quando, nel corso di una zuffa tra pachidermi, l'elefante Grumpy rimase ucciso. "In natura non sarebbe successo", hanno tuonato gli animalisti. Grumpy, infatti, sarebbe potuto fuggire. Cosa ovviamente impossibile, se si è costretti in un recinto. Nel frattempo, Happy ha compiuto 52 anni. La sua vita si concluderà allo zoo, da sola.