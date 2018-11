Gran Bretagna: pescatore ostaggio di un branco di foche, salvato dalla Guardia Costiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena horror degna del film 'Uccellì', di Alfred Hitchcock, solo che questa volta la minaccia non è arrivata dal cielo. La terribile esperienza è stata vissuta da un pescatore britannico che è stato costretto a fuggire dall'aggressione di una colonia di una cinquantina di foche grigie con cuccioli al seguito, riuscendo a carsela per il rotto della cuffia.L'episodio è avvenuto lungo un tratto di costa della Scozia, dove il malcapitato ha dovuto far ricorso all'aiuto della Guardia Costiera per trarsi d'impaccio. L'uomo ha raccontato di essersi imbattuto nelle foche mentre camminava sulla spiaggia, provocandone la reazione agitata e aggressiva quando ha tentato di scavalcarle. Vistasela brutta, si è diretto verso il mare e ha scalato in tutta fretta una scogliera, dalla cima della qualeha poi chiamato i soccorsi col telefonino.Per salvarlo è dovuta intervenire un'imbarcazione della Guardia Costiera locale. Il pescatore è stato trattato dai medici per ipotermia. Mentre la reazione delle foche adulte è stata spiegata con il loro istinto di protezione verso i piccoli.