Giovedì 16 Giugno 2022, 14:47

Il 16 giugno, in occasione della Giornata mondiale delle tartarughe marine il WWF pubblica il nuovo report “Italia, penisola delle tartarughe”. Il racconto della vita e minacce di questa specie, ma anche tutti i progetti che il WWF porta avanti e i risultati ottenuti per la loro tutela. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

