Giocatore di football americano uccide un puma e scherza: «Ora vado a mangiare quel gattone». Bufera social

Lui è un omone grosso così. Giocatore di football americano da una vita, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha imbracciato il fucile per dedicarsi alla sua grande passione a tempo pieno. Sì perché Derek Wolfe, dismesse le divise dei Denver Broncos e dei Ravens ora indossa con orgoglio la mimetica da cacciatore. E di prede, nel verde e selvaggio Colorado, Wolfe ne ha cacciate e uccise in quantità. Tanto che, ormai da tempo, oltre che sul suo profilo instagram, Derek ha rimpinzato di foto e filmati di caccia anche il suo canale dedicato su You Tube.

Giocatore di football americano uccide un puma, il video

Così, tra un colpo di fucile e l'altro, capita che venga chiamato per risolvere problemi. Come accaduto pochi giorni fa quando, ricevuta una richiesta di aiuto, non ci ha pensato due volte ed è partito. "Lo scorso martedì notte ho ricevuto una chiamata. Volevano sapere se fossi interessato a cacciare un "giant Tom". Il Tom gigante è il nomignolo con il quale in quei territori sconfinati, viene chiamato il leone di montagna. Più noto come puma, è un temibile predatore che seppur prediliga cervi, è comunque in grado di cacciare animali anche di grossa taglia. "Quel leone di montagna, ha spiegato Wolfe sui social, era stato visto più volte in un sobborgo rurale e aveva già ucciso due cani di una signora". Sembra confermato infatti, che il puma avesse scelto come dimora una abitazione vicina al bosco. Lì, secondo quanto ricostruito, pare avesse persino la tana sotto la pavimentazione del portico. In ogni caso, una volta sul posto, il cacciatore non ha perso tempo. E dopo aver trovato resti di un cervo appena predato, una volta individuato il puma, lo ha freddato utilizzando arco e frecce.

La polemica

Da lì in poi l'inizio di tutto un susseguirsi di atteggiamenti che stanno facendo ancora discutere. Dopo l'uccisione, infatti, l'ex atleta, come documentato dalle immagini diffuse dal Wolfe stesso, oltre a farsi riprendere con l'ennesimo trofeo per le foto di rito, sarebbe arrivato a scherzarci su dicendo cose come 'Ora vado a mangiare il gattone". Foto e soprattutto commenti che non sono andati giù agli animalisti che hanno letteralmente intasato le linee del Colorado Parks and Wildlife. "Perché lo hai ucciso?" è stato il messaggio meno offensivo rivolto all'ex giocatore. La risposta del parco non si è fatta attendere: "È in regola con i permessi e perdipiù è stagione di caccia". Anche Wolfe è rimasto sorpreso dalla montagna di proteste. Intervenendo in TV nel corso del Tucker Carlson Tonight, incalzato dal Carlson, si è difeso: "Perché ce l'hanno tutti con me?".