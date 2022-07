Giappone, scimmie attaccano anziani e bambini: paura a Yamaguchi

Giovedì 28 Luglio 2022, 12:37

A Yamaguchi, nel sud-ovest del Giappone, le persone sono costrette a uscire di casa con ombrello e cesoie da giardino tutti i giorni. Il motivo? Un branco di macachi scesi dalle montagne sta attaccando da settimane la popolazione locale. Circa 50 persone sono state aggredite e tra queste ci sono anche dei bambini. Ora le autorità hanno deciso di organizzare una task force. Un macaco di quattro anni e di circa mezzo metro di altezza è stato catturato dagli specialisti e ucciso. Secondo quanto riporta AP, le scimmie provano ad entrare negli asili nido, attaccando i bambini. Queste azioni particolarmente aggressive sono state segnalate a partire dall'8 luglio.

Gli attacchi dei macachi agli umani

Il personale incaricato dal comune di Yamaguchi è fornito di pistole tranquillanti, necessarie per neutralizzare i macachi. Dai racconti sembra che le scimmie non siano interessate al cibo. Infatti le trappole con frutta e altri alimenti sono totalmente ignorate dagli animali che prendono di mira soprattutto bambini e anziani. «Sono così intelligenti che provano ad avvicinarsi di soppiatto alle spalle del persone, afferando le gambe dei passanti» ha spiegato il funzionario Masato Saito. Le autorità consigliano alcuni comportamenti da attuare di fronte a una scimmia: non guardarla negli occhi, aprire il cappotto per sembrare più grandi oppure allontanandosi silenziosamente senza movimenti bruschi. L'ultimo caso segnalato è quello di una donna è stata aggredita da una scimmia mentre stava stendendo il bucato sulla sua veranda.