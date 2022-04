Venerdì 22 Aprile 2022, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 12:14

Evento insolito sulle spiagge del Giappone. Un calamaro gigante lungo oltre tre metri, creatura che in genere vive nelle profondità marine, è stato ritrovato vivo nella città di Obama. nell'ovest del Paese. L'animale, per la precisione di 3,35 metri di lunghezza, è stato trasferito in un acquario locale.

Giornata della Terra, cortei dall'Europa a Seoul. Google dedica doodle al cambiamento climatico