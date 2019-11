Cucciolo di ghepardo e cagnolino diventano amici inseparabili: le immagini fanno il giro del web

Uno si chiama Kris e l'altro Remus. Sono due cuccioli che, da un pò, sono diventati amici inseparabili. E fino a qui, nulla di strano. Se non fosse che Kris, non è un cucciolo qualunque ma un ghepardo. Mentre Remus è un cane, un trovatello. Come sono finiti insieme? La loro amicizia nasce quando il piccolo ghepardo, nato allo zoo statunitense di Cincinnati, rimane solo. La sua mamma, dopo la prematura morte dell'altro cucciolo, sembra non essere più in grado di produrre latte nè di prendersi cura del piccolo sopravvissuto.

A quel punto, il personale dello zoo, decide di toglierle il cucciolo per nutrirlo. Così, a poche settimane di vita, il piccolo Kris si trova da solo. Affidato alle cure degli esperti, cresce. La solitudine però, rimane. Nel frattempo, c'è un altro cucciolo che è coccolato dal personale della struttura. E' un trovatello. Un cagnolino tutto pelo che ha bisogno di cure e affetto. E allora, ecco l'idea. Perchè non provare a far conoscere i due cuccioli?



Certo, inizialmente potrebbero avere qualche problema di linguaggio ma, è noto, ghepardi e cani sono stati visti spesso insieme anche in natura e l'esperimento potrebbe funzionare. Com'è andata a finire? Le immagini parlano da sole e il filmato, diffuso dallo zoo sui social, è tenerissimo. I due sono diventati amici inseparabili. Tanto che, oggi, trascorrono più tempo possibile insieme e le coccole, tra loro, si sprecano. Sono divenuti così popolari da non essere più considerati una "strana coppia" ma soltanto due amici per la pelle. Pelo e coda compresi.

