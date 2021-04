Ghana, centinaia di delfini trovati morti sulle spiagge: gli abitanti ne approfittano. Le drammatiche immagini in un video

Questa è una di quelle tristi storie che non hanno né vinti né vincitori. Sì perché alla fine di quella che è stata una vera e propria mattanza, hanno perso tutti. Siamo in Ghana, il Paese africano che si affaccia sull'Atlantico del Golfo di Guinea. Lì, lungo la costa che bagna la cittadina di Axim, nel distretto municipale di Nzema Est, qualcuno ha dato l'allarme: ci sono centinaia di delfini che, finiti chissà perché in acque basse, rischiano di morire. In un attimo, gli abitanti dei villaggi costieri accorrono sul posto.

APPROFONDIMENTI GIAPPONE Balena intrappolata da 18 giorni nelle reti dei pescatori. «Sta... FRANCIA Orrore sulla spiaggia, delfini trovati morti e amputati della coda:... ANIMALI Delfino muore intrappolato in una rete a Camogli: indagini sulla... EOLIE Capodoglio impigliato nelle reti da pesca illegali alle Eolie: corsa... GIAPPONE Giappone, pescatori catturano i delfini da portare nei parchi a tema:... TRAGEDIA IN MARE. LA BALENA RESTA IMPIGLIATA NELLE RETI E L'EQUIPAGGIO LE TAGLIA LA CODA PER SALVARE IL PESCHERECCIO. LE TERRIBILI IMMAGINI IN UN VIDEO. (VIDEO) ​Balena resta impigliata nella rete e l'equipaggio per salvarsi... ANIMALI Un sistema di reti per fermare gli attacchi degli squali: polemiche...

Ghana Fisheries Commission give a full report after investigations on the matter soon. After my private investigation and using evidence of the build up... pic.twitter.com/C95G4Z9LAr

DEAD MARINE CREATURES AT THE SHORES OF GHANA, WEST AFRICA; an observation by @freeblackafrica representative.

Authorities in Ghana are investigating what might be behind the deaths of more than 60 dolphins, whose bodies were washed up on several beaches.

Officials are also warning against eating the dolphins and various other fish species, as the cause of their death remains unclear.

— BBC News Africa (@BBCAfrica) April 6, 2021