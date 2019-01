Gazzella viva imbarcata sull'aereo come una valigia spunta sul nastro dei bagagli in un aeroporto libico

Ultimo aggiornamento: 08:55

Gazzella come bagaglio nella stiva di un aereo. L'a, a sei chilometri da Tripoli in Libia, è stato teatro di un insolito quanto episodio che ha avuto protagonista il passeggero di unproveniente da Ghat, città situata nei pressi del confine libico-algerino. Sul nastro diè spuntato un bellissimo esemplare di, avvolta in una sacca con le gambe ripiegate sotto il corpo e con la sola testa che spuntava fuori dallo strato di cellophane. Sul volo interno è statoalla destinazione finale, come se si trattasse di un qualsiasi bagaglio da stiva.Su quanto accaduto è, che denuncia come, dopo la caduta del regime di Gheddafi, il territorio libico sia diventato terreno fertile per i bracconieri. L'Authority sottolinea poi che l'aver consentito il trasporto della gazzella viva, alla stregua di un piccolo animale domestico, ponenon solo sule il rispetto delle normative vigenti a livello internazionale, ma anche sullasia ledei due scali, sia leche hanno effettuato l'operazione di carico e scarico della gazzella viva.