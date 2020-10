Lui si chiama Rex ed è una forza della natura. Lo sanno bene i suoi padroncini che vivono in Canada e se ne sono innamorati. Lo sanno bene anche le migliaia e migliaia di fan che ormai, quotidianamente lo seguono sui social. Sì perché Rex è un gatto davvero particolare. Ha solo due zampe e un pezzo della coda non c'è più ma, stando alla quantità di filmati pubblicati dai suoi proprietari su Instagram (rex2paws), si comporta come se ci fossero e se si trova in difficoltà aguzza l'ingegno e supera l'ostacolo. Le terribili amputazioni che ha dovuto subire il micione, si devono ad un incidente capitato tempo fa.

La storia

Un giorno, infatti, per chissà quale motivo, il gatto era finito nell'acqua gelida di un lago. L'acqua era talmente fredda che le zampe anteriori e parte della coda, ormai irrimediabilmente congelate, dovettero essere amputate. Così, dopo il tragico incidente, una volta rimesso in forze, per quel gatto malconcio era iniziata una nuova vita dove avrebbe dovuto imparare di nuovo a muoversi e a fare tutte quelle cose che faceva prima con soltanto le zampe posteriori e quello che restava delle anteriori. Sembrava un T Rex, avevano subito pensato i proprietari quando lo avevano visto appoggiato sul divano. Da qui, quel nome, Rex, che il gattone sembra portare con una certa spavalderia. Come nulla fosse, basta vederlo all'opera, Rex corre, sale le scale e si arrampica sui mobili. Certo, qualche volta si arrampica al contrario ma si può stare sicuri che se si mette in testa una cosa, riesce a farla. E poco importa se lo fa nel verso giusto. Lo fa in modo del tutto unico e divertente. Esattamente come è Rex.

