Alberobello, gatto preso a calci da una ragazzina finisce in una fontana: morto annegato

Un gatto preso a calci da una ragazzina che ride mentre l'animale finisce nelle acque gelide della fontana del paese, prima di morire congelato e annegato. È quanto successo due giorni fa ad Alberobello, in provincia di Bari, a un micio di nome Grey.

La scena è stata filmata da una persona presente, probabilmente un'amica della ragazzina, che poi ha postato il video sui social con la didascalia: «Ciao amò, beccati un pò di notorietà». Il post ha scatenato l'indignazione del web e dei cittadini di Alberobello. Grey faceva parte di una colonia felina che cresce vicino alla sede del Comune, non lontano da un bar gestito da una donna che se ne prendeva cura.

L'episodio «è avvenuto di notte» quando «le temperature sono molto basse - si legge su Facebook - purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze».

«All'inizio ha pensato che il suo Grey fosse caduto accidentalmente nella fontana che qui ad Alberobello chiamiamo vasca dei pesci. Quando invece ha ricevuto il video ha compreso cosa era successo ed è rimasta scioccata». Così Ilania Barnaba, referente dell'associazione a tutela degli animali Anta Odv di Alberobello, racconta l'orrore provato dalla sua amica Catia che si prendeva cura del gatto. È stata la barista a trovare il micio a pelo d'acqua nella fontana. L'episodio «risale ad almeno due giorni fa», riferisce Barnaba che si occupa delle colonie feline nel paese in provincia di Bari.

«Catia è titolare del bar del Comune e curava una colonia composta da cinque o sei gatti tutti sterilizzati dalla Asl - continua - Grey era vecchietto e malaticcio e non era stato sterilizzato. Ultimamente non riusciva neppure a mangiare e veniva alimentato con delle mousse perché non era in grado di masticare i croccantini. Era molto coccolone e spesso i turisti si avvicinavano a lui per accarezzarlo».

«Quei filmati, quelle foto e soprattutto le risate di chi colpiva Grey e di chi immortalava quella scena tremenda con il cellulare, sono stati un colpo al cuore», riferisce l'animalista evidenziando che «quando a Catia sono arrivate le immagini, non credeva ai suoi occhi. Non riusciva a capacitarsi della stupidità e delle crudeltà di persone che hanno 15 o 16 anni». La barista ha sporto denuncia ai carabinieri a cui toccherà risalire alla identità dei responsabili. «Un avvocato si è reso disponibile a sostenerci e spero che Grey possa avere giustizia», conclude

Quello di Alberobello è solo l'ultimo dei numerosi episodi di maltrattamenti di animali registrati nelle scorse settimane. Solo poche ore fa la notizia della morte di Aron, il cane bruciato vivo tre giorni fa nelle strade di Palermo.