Giovedì 10 Novembre 2022, 13:37

Alla fine lo hanno chiamato Hope. Un nome che significa speranza. Come quella di lunga vita che tutti, medici e volontari, hanno augurato ad un loro paziente del tutto speciale. Hope, infatti, è un gatto.

Randagio di quasi tre mesi, è stato salvato dall'indigenza in una strada di Gateshead, località della Contea di Tyne a nord di Leeds nel Regno Unito. Dolcissimo, una volta visitato dai veterinari del Cats Protection Tyneside Adoption Centre, ha però lasciato tutti sbalorditi. Il gattino, infatti, non presenta organi sessuali né maschili né femminili. Una unicità incredibile che ha pochi eguali in natura.

Né maschio né femmina, l'assenza degli organi, verificata anche internamente, non sembra sia un problema per il cucciolo che, come riportato dalla dottoressa del Centro Fiona Brockbank, "appare comunque dolcissimo e pieno di vita".

Hope, infatti, costantemente sotto osservazione, riesce ad espletare alle proprie naturali funzioni fisiologiche ed anzi, soprattutto negli ultimi giorni, come documentato dalle immagini diffuse dal Centro sui social, appare più vispo che mai. Tanto che, dopo i primi momenti di smarrimento più che comprensibili, i medici non escludono un futuro affidamento.

"Ciao, scrivono i medici sulla pagina ufficiale del Centro, mi chiamo Hope e sono un gattino veramente speciale!".

Da qui i primi sondaggi. Si cercano persone dolcissime e uniche. Come Hope, il cucciolo giocherellone che è semplicemente un gatto.