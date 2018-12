Gatto finisce in una cassa, lo ritrovano a mille chilometri di distanza

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I gatti, si sa, possono combinarne di tutti i colori. Per i padroni di, un micio decisamente curioso, sono stati giorni di grande apprensione: nessuno riusciva a trovarlo nei dintorni di casa, neanche tramite la grande collaborazione dei vicini. Nessuno, infatti, poteva sapere che questo, che vive con i suoi padroni nella regione della Nuova Scozia, nell'estremità orientale del Canada, era finito, dopo un, quasi dall'altra parte del paese, adi distanza.Il gatto, infatti, scorrazzando libero fuori da casa, era finito all'interno di unache era stata spedita da un'azienda locale e inviata a. La padrona di Baloo, ha spiegato a CTV : «Eravamo disperati perché non tornava a casa, abbiamo bussato a ogni porta e lo abbiamo cercato dappertutto, anche nei boschi».Per fortuna, Baloo, durante il viaggio era stato assolutamente al sicuro, ma aveva fatto i suoi bisogni e proprio quelle tracce di urina avevano insospettito l'autotrasportatore incaricato di effettuare la consegna. L'uomo, dopo aver scoperto il gatto, si era rivolto ad un'associazione animalista che, grazie alla spedizione tracciata, era riuscita a contattare l'azienda che aveva inviato alcuni pacchi. In questo modo, la famiglia di Jacqueline ha potuto riabbracciare il suo Baloo.