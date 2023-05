Getta un gattino in un dirupo e si filma su TikTok: «Tanto era malato». L'animale è morto, ira sui social

«Sta circolando in rete un video in cui un ragazzo tiene in mano un gattino di pochi mesi e, come se niente fosse, lo lancia in un dirupo dopo aver detto che è malato». Accade a Benevento, e la nota di denuncia della Lndc Animal Protection mette nero su bianco un episodio che ha indignato «tutte le perdone dotate di un minimo di sensibilità e buon senso». Rumors in proposito circolavano già da domenica sera; il filmato, che in pochissimo tempo è diventato virale, ieri è arrivato anche all'associazione animalista che in pochissimo tempo, è riuscita a risalire al profilo Instagram del ragazzo in questione e quindi al suo nome e cognome. In questo modo, l’associazione ha potuto sporgere denuncia nei suoi confronti per il reato di uccisione di animali aggravato da futili motivi. Nel frattempo, il ragazzo si sarebbe giustificato con una story su Instagram dicendo che si tratterebbe di un montaggio e che il video, fatto girare tra gli amici per scherzo, è stato frainteso. Il video originale era di TikTok.

«Se il video sia reale o meno - dichiara in proposito Piera Rosati, presidente nazionale di Lndc - lo deciderà la magistratura a fronte della denuncia che abbiamo presentato.