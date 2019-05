Lancia i gatti nei giardini delle case: caccia all'anziana in bicicletta

Come negli Stati Uniti i fattorini lanciano il giornale, così una misteriosa signora di Castelfranco Veneto che, al posto del quotidiano, lascia i gattini nei giardini di ignari proprietari. Il gesto folle si ripete da giorni. Un allarme lanciato via social dall'associazione "Sos zampe in difficoltà": «Ci è stato segnalato che a Castelfranco Veneto (Treviso), zona via L. Perosi, Via Cimarosa, Via Ponchielli, c’è una signora anziana che gira in bicicletta con cestino, che puntualmente fa “consegne a domicilio” non richieste , semina gattini nei giardini di casa. Oltre al disagio che provoca alle “famiglie con giardino”, rischia la denuncia per abbandono di animali. Vorremmo capire chi è e riuscire a parlarle (prima che qualcuno la denunci o la minacci , perché è già stata fermata da qualche passante). Ci aiutate a capire chi è?».



