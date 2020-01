Tre gattini con le code intrappolate nel ghiaccio in Canada: salvati con il caffé Video

Grazie al caffè tiepido sono stati salvati tre gattini rimasti intrappolati con le code nel ghiaccio. E' quanto accaduto in Canada, nello Stato dell'Alberta. Il salvatore dei tre mici si chiama Kendall Diwisch, che ha poi postato su Facebook il video del suo salvataggio, diventato virale sul web.

L'uomo si trovava in giro, vicino a uno dei suoi pozzi a Drayton Valley. E' in mezzo a una coltre di neve che ha notato i mici congelati nel ghiaccio. E' in quel momento che è andato in auto, ha preso del caffè ormai intiepidito e lo ha messo sulle code. E' bastata quella temperatura per far sciogliere un po' di ghiaccio e per liberarli. Nel video si vedono i gatti anche particolarmente affamati, visto che durante l'operazione di salvataggio si sono messi a leccare il caffè messo lì non per ristorarli ma per toglierli da quella gelida prigionia.

Dopo aver pubblicato il video sono fioccate (è proprio il caso di dirlo), le richieste di adozione. E sempre sulla sua pagina è lui a raccontare che i tre gattini hanno trovato casa. Tutti sotto lo stesso tetto, mangiano pieni di energia.

