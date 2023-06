Martedì 20 Giugno 2023, 09:38

Tempo fa, l'associazione animalista Aida, denunciò la presenza, anche nella Capitale, di satanisti, responsabili della uccisione di diversi felini. La denuncia era contenuta in un dossier nazionale, per il quale i 12 gruppi, nel periodo che andava dal dal 2007 al 2012, avrebbero «sacrificato 300 felini». Per quanto riguarda la Capitale, gli episodi si sarebbero registrati nella zona del cimitero Verano, a San Lorenzo. E proprio qui, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti i resti di quello che sembra essere un rito esoterico (o, nella migliore delle ipotesi di uno scherzo di pessimo gusto): su un telo rosso, erano adagiati dei fiori, un coltello e un gallo con la testa decapitata. La foto, condivisa, tra gli altri da Welcome to Favelas, ha subito raggiunto i volontari di una delle colonie feline più attive, quella denominata "Gatti del Verano". Subito è partito un check tra gli animali ospitati del rifugio e, per fortuna, nessuno di questi era sparito. Ma gli stessi volontari hanno fatto partire un appello: «Non abbassiamo mai la guardia e se venite al Verano e notate stranezze o persone con trasportini al seguito, contattateci al 347/4030828. Andiamo su Marte ma ancora facciamo sacrifici animali per superstizione».

marco.pasqua@ilmessaggero.it