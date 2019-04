Dieci gatti avvelenati e messaggio anonimo all'Enpa a Lipari: «Salvate le persone prima degli animali»

Oltre dieci gatti avvelenati ad Acquacalda, frazione di Lipari, alle Eolie. E c'è un possibile mandante, ovvero la persona che ha lasciato un messaggio sull'auto usata della sezione locale dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Aninali il cui presidente Eleonora Zagami ha diffuso la notizia su Facebook la notizia dell'avvelenamento: "Chi ha commesso questo gesto è solo un vigliacco che non merita alcuna comprensione. Far morire un animale in preda ad atroci dolori è da condannare, ed io spero si scopra presto l'autore, così da poter essere punito come previsto dalla legge".

LEGGI ANCHE: Croccantini e polpette al veleno per i gatti a Taranto

LEGGI ANCHE: Orrore a Lecce, sterminata la colonia felina del cimitero

Dopo il raid dell'avvelenatore è stato trovato il messaggio sull'auto dell'Enpa: "Salvate le persone prima degli animali. I turisti sono disgustati dalla presenza di escrementi nei marciapiedi". La stessa Zagami ha risposto così sulla sua pagina Facebook: "Vorrei sottolineare al gentile signore o gentile signora, che lasciare biglietti anonimi è molto squallido. L'Enpa si occupa di animali e non di persone. Tuttavia ogni socio, a titolo personale, aiuta anche chi ha bisogno, in vari modi e secondo le proprie possibilità. Ricordo inoltre che tutti i proprietari di cani dovrebbero munirsi di appositi sacchetti per raccogliere i bisognini dei loro pelosi. Noi non raccogliamo escrementi. A breve il nucleo Guardie Zoofile si occuperà anche di elevare verbali ai trasgressori. I marciapiedi sporchi danno fastidio a tutti non solo ai turisti, che molto civilmente quando hanno una cane al seguito sono attrezzati di tutto per pulire".

© RIPRODUZIONE RISERVATA