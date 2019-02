© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gatti denutriti e in precario stato di salute ad Acilia.«In un intervento congiunto con Roma Capitale, Polizia Roma Capitale e Asl RM3 abbiamo riscontrato un malgoverno di animali ad Acilia. Nel sopralluogo la Asl veterinaria Roma 3 ha riscontrato solo una ‘mala gestione' di colonia felina, nonostante molti di loro fossero denutriti e in precario stato di salute». Lo rende noto Emanuela Bignami, responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus.«La soluzione per la Asl Roma 3 - continua Bignami - è stata di chiedere alla proprietaria dell’abitazione di farsi consegnare i gatti presenti sia sul terrazzo che nel giardino nei prossimi giorni, elevando una sanzione che obbliga di ripulire il giardino e il resto della casa, ma non è stato previsto nessun intervento all'interno dell'appartamento dove nessuno ha potuto accedere. Speriamo che nel più breve tempo possibile, visto il carattere d’urgenza, vengano prelevati gli animali ivi presenti e che possano entrare in strutture di ricovero di Roma Capitale e successivamente in gattili convenzionati per poi essere dati in adozione».«Confidiamo nell’operato del Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, che tempestivamente ha accolto la nostra segnalazione a tutela della salute e dell’incolumità degli animali presenti sul luogo - conclude la responsabile nazionale randagismo di Animalisti Italiani onlus -. I gatti dovranno transitare presso un rifugio per essere curati e resi adottabili, pena il sequestro e la denuncia penale. Sono esseri gravemente malati che necessitano di cure veterinarie urgenti, come testimoniato da una precedente operazione che ha tratto in salvo sei gatti con gravi patologie, in cura presso cliniche veterinarie a carico delle associazioni animaliste con il sostegno del Comune di Roma».