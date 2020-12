Gattina legata con lo scotch e gettata via nel bidone: salvata prima dell'arrivo del camion rifiuti

Una gattina legata con lo scotch, una storia che desta sconcerto a Pesaro, nelle Marche. Avvolta con il nastro adesivo e poi abbandonata in un cassonetto della plastica a Villa Betti. queste le condizioni della piccola gatta, di circa 6 mesi, trovata venerdì grazie al suo flebile miagolio, poco prima che arrivasse il camion della nettezza urbana. Fortunatamente, una volontaria di Enpa Pesaro, Rosalba, è accorsa in seguito alla segnalazione, riuscendo a salvare la gattina appena in tempo.

