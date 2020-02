Giornata nazionale del Gatto il 17 febbraio: mostre, concerti e incontri letterari a Milano e Roma

Per decisione delle più importanti associazioni feline il 17 febbraio è stata istituita la Giornata nazionale del Gatto, dedicata a tutti gli amanti del mondo felino. Per l’edizione 2020 torna per il terzo anno consecutivo La Città dei Gatti, la grande rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari a tema organizzata a Milano e Roma, con il patrocinio della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani. La Città dei Gatti parte sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, con l’inaugurazione della mostra a ingresso libero

Come il gatto con il topo

allestita presso Wow Spazio Fumetto a Milano.



Il tema di quest’anno omaggia l’80esimo compleanno di Tom&Gerry, due protagonisti indiscussi del mondo felino a cartoni animati e fumetti. Partendo dalle loro avventure che per decenni hanno tenuto incollati ai televisori generazioni di bambini (e adulti) la mostra propone, attraverso una serie di pannelli e albi originali, le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo uno spunto per mille avventure divertenti: dagli anni Dieci di Crazy Cat, la gatta nera che si innamorava del topo Ignazio prendendo mattonate in testa, ai digitali Palla di Neve e Stuart Little, passando da classici come Gatto Silvestro e Speedy Gonzales, Topolino e Gambadilegno, senza dimenticare qualche strappo alla regola dove i due sono “amici” come accade negli Aristogatti, film di cui quest’anno ricorre peraltro il 50° anniversario.



A Roma gli eventi prenderanno il via il 17 febbraio per continuare fino al 29: il primo giorno alle ore 17

alla Biblioteca Laurentina, piazzale Elsa Morante (Municipio IX) con ingresso gratuito. Intervengono Stefano Argiolas, medico veterinario, con “SOS gatto in città” e Antonio Sessa, medico veterinario, con “Virtù e vizi dei nostri gatti”. Al termine consegna del premio “Urban Cat” a Carla Rocchi, presidente dell’Enpa, e proiezione del docufilm “Roma: la città dei gatti”. Dal 17 al 29 febbraio la biblioteca ospiterà la stessa mostra di Milano “Come il gatto con il Topo”. Venerdì 21 febbraio

ia Ulisse Aldrovandi 18. Intervengono Bruno Cignini, zoologo, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata “L’origine del gatto domestico e il rapporto in città con gli animali selvatici” e Gloria Svampa, zoologa, Museo Civico di Zoologia di Roma “I parenti selvatici del gatto”.



Dopo il successo del 2019 anche nel 2020 saranno riproposti i contest fotografici, SelfieCat e La Città dei Gatti. Dal 29 febbraio al 21 marzo tutti i partecipanti potranno inviare le loro opere via mail a questi indirizzi lacittadeigatti@lacittadeigatti.it e selfiecat@lacittadeigatti.it. Tra tutto il materiale inviato verranno selezionate le 12 opere vincitrici che saranno pubblicate nel calendario de

La città dei gatti 2021. Una selezione delle opere migliori sarà pubblicata anche sulle pagine Gatto Magazine. Tutte le indicazione per partecipare ai contest si trovano sul sito lacittadeigatti.it

“Storie di un'amicizia antica”è in programma “A Carnevale... Ogni gatto vale” al Museo civico di Zoologia in v