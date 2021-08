Gabbiano si schianta su una ragazza sulla Spring Shot, la giostra che ti lancia in aria a 120 km/h: attimi di terrore, il video è virale

Martedì 10 Agosto 2021, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 16:16

Parte la giostra per una avventura da brivido. Ma a quel punto avviene qualcosa di davvero insolito: un gabbiano va a sbattere direttamente sul corpo di una delle due giovani che avevano scelto di fare quest’attrazione che le portava in aria a più di 120 km/h. Protagoniste di quest’episodio sono Kiley Holman di 13 anni e Giorgia Reed, di 14, in un parco di divertimenti del New Jersey, negli Stati Uniti d’America.

Spring Shot, questo il nome della giostra, ha lanciato le due ad alta velocità. E sul viso di Kiley, pochi secondi dopo aver preso il volo, l’insolito scontro. Un gabbiano forse ha preso male le misure ed è andato addosso a lei. Nel video, diventato virale nel web, si vede la ragazza un po’ smarrita per qualche secondo. Poi, appena ha realizzato che si è trattato di un uccello, prende una mano e lo tira via. Apparentemente sia lei sia l’animale ne sono usciti illesi.

