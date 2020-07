Gabbiano tenta di rubare il pranzo a un 26enne, il ragazzo prende a morsi il volatile: arrestato

Compra il pranzo da McDonald's ma, a quanto pare, un gabbiano è più goloso di lui e cerca di rubarglielo. Il ragazzo, un 26enne, non ci sta e lo aggredisce prendendolo a morsi prima di essere sorpreso dalla polizia, che lo ha arrestato. E' quanto accaduto lo scorso 9 luglio a Plymouth, nel Regno Unito.

I poliziotti, riporta il quotidiano on line Plymouth Live, erano in quei paraggi per cercare di aiutare un senzatetto, hanno sentito confusione e si sono avvicinati.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato attaccato dal gabbiano che voleva il suo pasto e lui, di tutta risposta, lo ha morso. Agli agenti ha anche detto di essere sotto l'effetto di stupefacenti. L'uomo è stato portato nel vicino ospedale di Derriford per essere sottoposto a cure.

Il gabbiano ferito, invece, è volato via. Si tratta di una specie protetta da una legge britannica del 1981. Nel Regno Unito è illegale, tranne che non si abbia una licenza apposita, prendere, ferire o uccidere uccelli selvatici o distruggere i loro nidi. La pena massima, in questi casi, è di 6 mesi di carcere o una multa da 5 mila sterline (poco meno di 5.500 euro).

