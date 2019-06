Compra un panino all'aragosta e un gabbiano glielo porta via, la foto diventa virale

Per scattare la foto del nostro cibo perfetta da pubblicare sui social serve: una buona luce, l'inquadratura corretta, un tocco di fantasia e...un partner che tenga lontani i gabbiani. Alicia Jessop, docente americana di 34 anni, lo sa bene. Ieri, mentre era in vacanza sulla costa del Maine (Stati Uniti), ha acquistato un panino all'aragosta da 21.50 dollari. Seduta sulla spiaggia in riva al mare, la professoressa di diritto sportivo alla Pepperdine University in California, non ha avuto neanche il tempo di premere il pulsante per scattare la foto che un gabbiano si è avventato contro la sua mano portandole via il sandwich. Il momento dell'agguato è stato ripreso dal suo telefono e l'immagine, postata su Twitter, è diventata virale.

This is why we can’t have nice things. I was trying to take a picture of the lobster roll I ordered in Maine and well, this happened 😂🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/N601vpQ41h

— Alicia Jessop (@RulingSports) 7 giugno 2019