Gli scienziati di Londra hanno clonato per la prima volta un animale statunitense in via di estinzione. Elizabeth Ann è il nome del "furetto dai piedi neri" creato partendo dalle cellule congelate di un suo antenato. Un risultato storico, che apre nuove frontiere nella conservazione delle specie. A riportare la notizia è la CNN.

Elizabeth Ann è stata creata dalle cellule di Willa, un altro furetto dai piedi neri che ha vissuto più di 30 anni fa, ha dichiarato il Fish and Wildlife Service (FWS) nel rivelare al mondo, giovedì scorso, il successo del suo esperimento. Il furetto è nato a dicembre da una madre surrogata e gli scienziati sperano che quando sarà in grado di accoppiarsi potrà aiutare a salvare la specie dall'orlo dell'estinzione. I furetti dai piedi neri erano già stati dichiarati estinti nel 1979, ma dopo la scoperta di un allevatore del Wyoming, di una piccola popolazione che viveva sulla sua terra nel 1981, il nuovo gruppo di animali entrò a far parte di un programma di allevamento, ed ancora oggi i furetti dai piedi neri sono una delle specie più a rischio di estinzione del Nord America.

Covid, nuova ipotesi Oms sull'origine del virus: conigli e tassi venduti al mercato di Wuhan

Ad oggi, secondo quanto riporta FWS, sono solo sette gli esemplari rimasti dalla loro discendenza, protagonisti di un' importante sfida genetica per il recupero della specie. In questo contesto la nascita di Elizabeth Ann è un momento di speranza nello sforzo di aumentare il numero di esemplari ancora esistenti.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV

