Il fratello sta morendo, lui lo abbraccia fino all'ultimo respiro: il video dei due gattini commuove il web

Lui è Oren e non ci sta a vedere che suo fratello, Hiltam, sta per morire. Così lo abbraccia di continuo, fino all’ultimo respiro. Sembra essere una storia strappacuore di due esseri umani, invece i protagonisti sono due micetti. Oren è un gattino rosso e bianco. Hiltam, invece, ha un pelo tutto grigio. La padrona, @ainadiyana, malaisiana, ha messo il video su Twitter e in breve tempo la loro storia ha commosso gli utenti della rete.

Tanah mak dgn abang awak pun belum rata tau Hitam, tu adik awak Oren teman awak tadi waktu nazak duduk sebelah sampai awak pergi. Dia peluk macam selalu awak tidur berdua. Kakak tau awak faham Oren, Kakak minta maaf 🙏😞 pic.twitter.com/o75ZbsxJaw — 🌻 (@ainadiyana_) May 31, 2019

Abang dia memang selalu main sorang sorang. Hitam dengan Oren ni rapat sangat gurau sama sama, main cak cak belakang pintu sama sama, kadang kalau nak poo pun dia ikut sama.

Rest well babies 💜 pic.twitter.com/AI16WhrEa9 — 🌻 (@ainadiyana_) May 31, 2019

Per cercare di ricordarli in un modo diverso, la stessa proprietaria ha postato sul social network anche un video dove i due, appena nati, giocavano allegramente.