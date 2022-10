Un'ape femmina circondata da maschi, ecco la foto naturalistica dell'anno

I vincitori del prestigioso concorso Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum sono stati annunciati durante una cerimonia di premiazione a Londra. La fotografa americana Karine Aigner è stata nominata Wildlife Photographer of the Year di quest'anno per la sua straordinaria immagine di una palla ronzante di api cactus che rotea sulla sabbia calda in un ranch del Texas. Sono tutti esemplari maschi e sono intenti ad accoppiarsi con l'unica femmina al centro. Come la maggior parte delle api, sono minacciate dalla perdita dell'habitat, dai pesticidi e dai cambiamenti climatici, nonché dalle pratiche agricole che interrompono i loro terreni di nidificazione. Karine è la quinta donna nei cinquantotto anni di storia della competizione a ricevere il premio Grand Title. (Foto www.nhm.ac.uk/wpy )