Fiumicino, trovata la carcassa di un cinghiale vicino al vecchio faro

Recuperata e rimossa la carcassa di un cinghiale rinvenuta tra gli scogli nella zona del vecchio faro, a Fiumicino.«Il recupero dell' animale, portato lì probabilmente dalle mareggiate dei giorni scorsi - dichiara l'assessore all'Ambiente di Fiumicino, Roberto Cini - si è rivelato particolarmente complesso per la posizione, incastrata nella scogliera, e per il suo peso, quasi settanta chili». L'operazione è stata coordinata dalla comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini insieme all'Ufficio veterinario della Asl.

APPROFONDIMENTI NEWS Nemi, cinghiale con figli al seguito cade dal dirupo e muore: salvi i... PARIGI Cervo braccato dai cacciatori in centro città. Le drammatiche... CHIETI Cinghiale braccato al cimitero: "Mettilo sotto, mettilo...

Cinghiali e daini in strada, chieste misure urgenti a Sabaudia

Sabaudia, Parco nazionale del Circeo: entro gennaio i bandi per ridurre i daini

«Abbiamo chiesto che si verificasse la presenza del microchip - aggiunge il presidente della Commissione consiliare per i diritti degli animali Giampaolo Nardozi, presente all'intervento - nella speranza di potere identificare il cinghiale. Purtroppo, però, l'animale ne era sprovvisto. La carcassa è stata trasportata all'Istituto zooprofilattico per le analisi e per capire le cause del decesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA