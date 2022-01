Femmina di leopardo muore allo zoo durante il prelievo anti-covid, schiacciata dalla gabbia

Una femmina di leopardo è morta a seguito dei gravi traumi riportati durante le operazioni di prelievo legate al Covid-19. Jaya, questo il nome della splendida femmina di 18 anni, era detenuta presso l'Arignar Anna Zoological Park, meglio noto come lo zoo di Chennai, località indiana a pochi chilometri dal Golfo del Bengala. A riportare la notizia, oltre ai quotidiani locali, ANI news che ha diffuso le immagini che proponiamo. Ancora non del tutto chiarita la dinamica dell'incidente che ha ucciso l'animale. Quel che è certo è che la struttura, momentaneamente chiusa al pubblico dopo che oltre 70 dipendenti sono risultati positivi al virus, aveva deciso di controllare anche gli animali detenuti che, come ormai noto da tempo, possono essere essi stessi contagiati.

Vista l'emergenza, per quelli più a rischio si era deciso per il tampone. Operazione, come è facile immaginare, non semplicissima che tuttavia era iniziata senza grosse difficoltà. Almeno fino a quando non è stato il turno di Jaya. Una volta trasferita in una gabbia più ristretta, nota come gabbia di compressione che avrebbe reso più agevoli le operazioni, sarebbero iniziati i problemi. Sì perché improvvisamente, il leopardo sarebbe stramazzato con l'esofago schiacciato e addirittura una emorragia polmonare. Traumi gravissimi che, nonostante i soccorsi, ne hanno provocato la morte.

Cosa ha ucciso Jaya? La risposta sarebbe arrivata dopo la necroscopia effettuata da un team veterinario della facoltà di Tamil Nadu che, confermando le gravi ferite interne, ha di fatto smentito le voci iniziali che avevano parlato di una sorta di malattia. Quindi, cosa è andato storto? Sembra ormai accertato che i violenti traumi siano stati causati dal malfunzionamento del cancello della piccola gabbia che l'avrebbe imprigionata senza darle scampo. La morte di Jaya segue quella altrettanto tragica di Vishnu, il grosso leone. Anche lui è morto improvvisamente a seguito di complicazioni all'esofago.