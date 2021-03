17 Marzo 2021

Torna la zona rossa in molte regioni in Italia e tornano le domande per chi ha un cane in casa. Quando posso portarlo a spasso? Dove posso farlo correre? Posso far venire il dog sitter? A queste domande, e altre domande frequenti, ha risposto l'associazione italiana difesa animali ed ambiente - Aidaa. In più bisogna indicare che il dog sitting è considerato un lavoro e che quindi è consentito uscire per svolgere questa attività.

1) Posso portare il cane a spasso in zona rossa?

Sì, ma solo passeggiate fino ad un chilometro dalla propria abitazione (adiacenze).

2) Posso portare il cane nell'area di sgambamento (ndr, aree in cui è possibile far correre i cani)?

In teoria no, in quanto vietato uscire di casa. È però concesso se l'area cani si trova nelle vicinanze e se si limita la presenza del cane all'indispensabile e senza altre persone presenti in contemporanea nell'area.

3) Posso portare il cane in automobile in giro per il mio Comune?

No, tranne nei casi di necessità: ovvero se devo andare per un urgenza dal veterinario, ma potete portarlo con voi se andate a trovare un amico o un parente durante la giornata (una sola visita al giorno), per i motivi consentiti.

4) Posso portare fuori il cane durante le ore notturne del coprifuoco?

No, tranne che ci siano necessità impellenti per i bisogni del cane. In questo caso si possono portare solo nel cortile condominiale o al massimo non oltre cinquanta metri dalla propria abitazione.

5) Se vado in bici posso portare il cane al guinzaglio?

Assolutamente no. È vietatissimo portare il cane al guinzaglio mentre si va in bici, anche sulle piste ciclabili.

6) Quali regole devo seguire quando porto fuori il cane in zona rossa?

I soliti basilari, ovvero: portare sempre con sé l'occorrente per raccogliere le feci e la bottiglietta per lavare la pipì del cane, tenere il cane al guinzaglio corto e mai lasciarlo libero specialmente in zone dove possono esserci altri cani e dove vi sia traffico pedonale e veicolare.

7) Quando rientro come posso pullre le zampe del cane?