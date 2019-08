Lanuvio, precipita nella canna fumaria: falco salvato dai vigili del fuoco

Probabilmente un errore di volo stava costando caro ad un falchetto precipitato nella canna fumaria di un camino rimanendone intrappolato. E’ accaduto questa mattina a Lanuvio in via della Selva quando il proprietario della casa, una villetta su un unico livello, ha sentito i richiami del rapace che, nello stretto cunicolo, non riusciva spiegare le ali e, quindi, non riusciva ad uscire.

L’uomo si è arrampicato fin sopra il tetto vendendo l’uccello in difficoltà e chiamando i vigili del fuoco. Dal distaccamento di Velletri la squadra ha raggiunto la villa.

Lavorando sul tetto con le dovute protezioni per evitare colpi di becco e di artiglio, i pompieri sono riusciti a tirar fuori il falco che, una volta all’aperto, a dispiegato le ali volando via dimostrando così di essere in piena forma.

