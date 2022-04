Eliwa, la piccola gorilla orfana e rapita salvata dalla schiavitù: era finita in vendita al mercato

Lei si chiama Eliwa e se non fosse per qualche pelo di troppo, potrebbe tranquillamente passare per un bagnante qualunque. A mollo, infatti, Eliwa la piccola gorilla, sembra divertirsi un mondo. Tanto che, stando a quanto riportato dal team del Projet Gorille Fernan-Vaz, la ong che si occupa dei gorilla rimasti orfani in Gabon e che ha diffuso l'immagine che pubblichiamo, come i bambini, una volta in acqua non vorrebbe uscire più. "La sua, dicono, è una felicità contagiosa e sprizza energia da tutti i pori".

APPROFONDIMENTI LA STORIA Spayna, la cagnolina paralizzata salvata dalle bombe di Kiev,... ANIMALI Ucraina, veterinario eroe salva gli animali dalla guerra: la... ANIMALI Cani e gatti possono essere vegani? Ecco i nutrienti di cui... STAR DEL CINEMA Addio a Reef, il cane bagnino eroe del Garda protagonista del...

La storia di Eliwa

Eppure, non è stato sempre così. La vita precedente della giovane gorilla, era iniziata nel peggiore dei modi. "E' stata strappata dalle mani dei bracconieri che alimentano il commercio illegale di carne di animali selvatici", ha spiegato un portavoce di Four Paws, l'associazione internazionale che si occupa di salvaguardia animale in mezzo mondo. La piccola, infatti, sarebbe stata rapita dopo l'uccisione dei suoi genitori. Successivamente, terrorizzata, era finita in un mercato di animali selvatici a Njole, dove era stata messa in vendita come animale domestico.

Da lì, insieme ad un altro piccolo gorilla, Cesse, e ad un cucciolo di scimpanzé, era divenuta l'attrazione per turisti di uno squallido hotel. Anche e soprattutto per questo, il salvataggio dei tre e la sua nuova vita nel santuario dedicato a cuccioli sfortunati come lei, ha del miracoloso. Si perché Eliwa continua a fare progressi. "Oltre all'acqua, dicono, adora arrampicarsi sugli alberi". Progressi e vitalità che presto potrebbero riportarla a vivere libera in quella rigogliosa natura dalla quale l'uomo l'aveva strappata via tanto tempo fa.