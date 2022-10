Elefantino appena nato muore: la disperazione della mamma che non lo abbandona e lo porta con sé

Nulla è più forte dell'amore di una mamma. Lo sa bene chi ha perso un figlio o, come in questo caso, un cucciolo. Anche nel regno animale, infatti, sono diverse le specie che soffrono talmente tanto la perdita che non si rassegnano. Quasi volessero risvegliarlo da quel sonno improvviso che lo ha addormentato per sempre. Come accaduto ieri in una zona selvaggia della Namibia nordoccidentale, non distante da Khorixas dove, di fronte agli occhi lucidi delle guide del Twyfelfontein Country Lodge che ha diffuso le drammatiche immagini che proponiamo, si è presentata una scena tanto triste quanto rara.

Una mamma elefante disperata che non ha voluto accettare la morte del suo piccolo. Stando a quanto riferito da un portavoce del lodge, l'elefantino era nato soltanto un paio di giorni fa. Purtroppo, date le condizioni climatiche e ambientali proibitive che sta attraversando la Namibia in questi ultimi anni, il piccolo non è riuscito a sopravvivere morendo poco dopo. Una perdita che ha sconvolto la mamma che non è riuscita a darsi pace, rifiutandosi di abbandonarlo ed anzi, arrivando a trasportarlo con sé prima di scomparire tra la boscaglia bruciata dal sole. "Una scena tristissima", ha commentato il Country Lodge. In natura, comportamenti simili, sono stati osservati anche in mare. Come accaduto per mamma orca e mamma delfino che, tempo fa, persi i loro cuccioli, sono state viste trasportarli sul rostro per giorni e giorni. Anche loro, nel vano tentativo di farli respirare e riportare in vita il loro perduto amore.