Elefanti pascolano tra i rifiuti per sfamarsi nello Sri Lanka: le immagini della vergogna

Ci sono immagini che valgono più di mille parole. Immagini che a guardarle, emozionano e, come in questo caso, fanno male. Sì perchè vedere un branco di elefanti che rovista in mezzo a montagne di immondizia per riuscire a sfamarsi, strazia il cuore. Così, mentre scorrono quei drammatici scatti ripresi dal fotografo Tharmapalan Tilaxan in Sri Lanka, non rimane altro che osservare in silenzio e chiedere scusa a quella natura violata che ha costretto il più grande animale terrestre a cibarsi dei nostri rifiuti.



E poco importa se quella discarica a cielo aperto si trova in mezzo alla jungla della provincia orientale di quel Paese. Non è nemmeno così importante il nome di quella località, Oluvil, dove vengono fatte confluire le immondizie di una mezza dozzina di distretti. Ben più importante, come sottolineato dallo stesso fotografo, il significato di quelle sequenze che raccontano di una partita che non ha visto nè vinti nè vincitori ma soltanto sconfitti. Così, mentre quel branco di 30 pachidermi prosegue a sfamarsi ingozzandosi di plastica e di chissà cos'altro, il loro habitat continua a diminuire costringendo di fatto gli animali, a nutrirsi con ciò che offre quel macabro menù.

