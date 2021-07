Elefante entra in una casa in Thailandia, e non è la prima volta: le incredibili immagini riprese in un video

Martedì 6 Luglio 2021, 18:14

Trovarsi a tu per tu con un elefante non è cosa da poco. Se poi si tratta di un grosso maschio affamato, la cosa si fa seria. Si perché ci vuole calma e sangue freddo. E forse proprio a questo deve aver pensato un residente di Hua Hin, cittadina del sud della Thailandia, quando per l'ennesima volta, si è ritrovato in casa il pachiderma.

APPROFONDIMENTI BANGKOK L'elefante "sfondatutto" thailandese torna a... BANGKOK Thailandia, elefante sfonda il muro di una casa ed entra per... LIPSIA Elefante morto improvvisamente allo zoo di Lipsia: è... MONDO Video

Cosa fare se trovi un cane? Portarlo a casa non è una buona idea

Elefante in casa, il video diffuso sui social

Come documentato dalle incredibili immagini diffuse sui social da Natthakan Charoendong della Wildlife ConservationSociety, infatti, non è la prima volta che quell'elefante fa visita in quella cittadina e in quella veranda che ha occupato con tutta la sua grandezza in cerca di cibo.

Trevignano, cinghiale bloccato in un fosso rischia di morire. Gli animalisti: «È lì da tre mesi, aiutateci a salvarlo»

Una vecchia conoscenza

Stavolta, però, il povero elefante, dopo aver rovistato inutilmente con la proboscide dappertutto e rischiando di finire in salotto, sotto lo sguardo del padrone di casa si è girato su se stesso e, con calma, dopo aver attraversato la strada ormai deserta è svanito nel buio. Il pachiderma, pare sia una vecchia conoscenza. Ribattezzato dai locali Plai Bunchuay, è noto per le scorribande in città alla ricerca di qualcosa da mangiare. L'ultima volta, si era accontentato di cibo per gatti.

L'orso M62 ha le ore contate: «Se non funziona dissuasione, pronti all'abbattimento». Le associazioni: «Ci vediamo in tribunale»