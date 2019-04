Arrestata la donna che aveva gettato 7 cuccioli nei rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata arrestata dalla polizia di, in California, la donna che aveva gettato nei rifiuti 7 cuccioli. Le bestioline, appena nate, sono state ritrovate da un passante che ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine. La donna, ripresa dalle telecamere di sicurezza vicino al secchione della spazzatura, è stata arrestata lunedì con l'accusa di crudeltà verso gli animali., 54 anni, è stata ripresa mentre usciva dalla sua macchina per gettare il sacco di plastica, sigillato, con dentro i 7 piccoli animali.Ilsi è occupato della vicenda, prendendosi cura dei cani che avevano appena tre giorni di vita. Attualmente sono ancora nutriti artificialmente e seguiti con attenzione da veterinari specializzati.Il comandante del dipartimento dei servizi per la tutela degli animali,, aveva già ringraziato ufficialmente il passante che si è accorto del terribile gesto della donna: «Il suo ruolo è stato fondamentale: ha salvato la vita a questi cuccioli. Le sue azioni sono state eroiche e di alto valore umano».