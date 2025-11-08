Dinosauro «Spike» all’asta da Christie's: fossile raro stimato 5 milioni di euro

Top News - Newsletter Ogni giorno le notizie più lette della giornata Iscriviti e ricevi le notizie via email

Un incredibile fossile di dinosauro, risalente a 68 milioni di anni fa e soprannominato «Spike», sarà la grande attrazione dell’asta «Groundbreakers: Icons of Our Time» organizzata da Christie's a Londra giovedì 11 dicembre. Questo esemplare sub-adulto, scoperto nel 2022, è tra i più completi mai rinvenuti del gruppo dei Caenagnathidae, un sottogruppo di Oviraptorosauri, e potrebbe rappresentare addirittura una nuova specie.

Con oltre 100 ossa conservate, «Spike» offre preziose informazioni sulla morfologia e sulle piume di questi antichi rettili.

Per la prima volta un Oviraptorosauro Caenagnathidae verrà messo all’asta, con stime di vendita comprese tra 3 e 5 milioni di sterline, pari a circa 3,4-5,6 milioni di euro.

«Spike è un esemplare eccezionale ed è un grande onore presentarlo qui da Christie's. Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori in King Street per ammirarlo di persona», ha dichiarato James Hyslop, responsabile del dipartimento di scienza e storia naturale della celebre casa d’aste.