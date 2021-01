Giovane e raro delfino del Gange bastonato a morte da un gruppo di ragazzi. Video

Un rarissimo esemplare di delfino del Gange è stato bastonato a morte. La straziante scena è stata filmata e, postata sul web. Il macabro e terribile episodio è avvenuto nello Uttar Pradesh, in India, nel distretto di Pratapgarh.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/61qEbGf5tPI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

La scena, diffusa da India Today che pubblichiamo, è orribile. Il povero delfino, infatti, ormai esanime, continua ad essere bastonato senza pietà da tre energumeni mentre, altri, riprendono tranquillamente il tutto come nulla fosse. Il delfino del Gange (Platanista gangetica) è una specie rarissima che conta, ormai, poche centinaia di esemplari. Si può sperare di incontrarlo in Bangladesh, Pakistan e, come abbiamo visto, in India. Dopo la diffusione delle immagini, le autorità indiane sono riuscite a identificare i tre aguzzini che sono stati arrestati.

APPROFONDIMENTI TUNISIA Squalo azzurro finito a riva trascinato sulla spiaggia invece di... PAY Delfino e tartaruga trovati morti al Salto LATINA Un delfino e una tartaruga morti sulla spiaggia di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA