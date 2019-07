Ostia, c'è una busta dell'immondizia sulla pinna del delfino

Ci sono immagini che ti spezzano il cuore e altre che ti fanno arrabbiare. Questa riesce a provocare entrambe le reazioni. E' la foto di un delfino che nuota a Ostia con una busta dell'immondizia sulla sua pinna. Lo scatto di "Sotto al mare" è stato pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo che, molto spesso, racconta attraverso le immagini il mare di Roma.

«Ci sono i delfini a Ostia? Quando ti capita di immortalarli sotto la cupola della chiesa Regina Pacis certo è facile dare una risposta! Eh si, li abbiamo incontrati di nuovo, ancora loro, i delfini del litorale romano vedere lo sguardo emozionato dei nostri ospiti e assaporare il benessere che questi animali sanno trasmettere non ha prezzo!». Il post sulla pagina continua così: «Certo, lo zampino dell’uomo si vede costantemente purtroppo: un animale del gruppo aveva una busta di plastica sulla pinna dorsale -scrive Lisa Stanzani - come potete vedere dalle immagini...auspicabilmente l’animale sarà riuscito a liberarsene oppure qualche altro individuo del gruppo lo ha aiutato a farlo ma certo non possiamo averne la sicurezza».



