Rarissimo cucciolo di otaria con la pelliccia rossa: emarginato dalla colonia, ora rischia di morire

Lui è semplicemente bellissimo. Goffo e un po' maldestro, come tutti i cuccioli del resto, ha qualcosa che lo rende unico e un pò speciale. Tanto che, in mezzo alle centinaia di cuccioli della colonia di otarie dell'isola russa di Tjulenij, lo si riconoscerebbe in un batter d'occhio. Sì, perché quel cucciolo, non è affatto come gli altri. Dalla testa alle pinne, quel piccoletto è tutto rosso. Rossa la pelliccia, rosse le orecchie e rosso il naso. Persino gli occhi, contrariamente a quelli dei suoi simili, sono rossicci, anche se un pò tristi. I suoi compagni infatti, tutti con il classico manto scuro tipico della specie, non sembrano aver gradito molto la novità.

Tanto che, come illustrato dalle immagini riprese dal biologo marino Vladimir Burkanov che pubblichiamo, hanno cominciato ad isolare quello strano compagno variopinto. Così, mentre la preoccupazione degli studiosi è tutta per quel cucciolo che, se lasciato solo, potrebbe divenire appetibile per un qualche predatore, si spera che il tempo possa giovare al riappacificamento della colonia con quel cucciolo rosso e triste prima che sia troppo tardi. In ogni caso, la natura seguirà il suo corso.



