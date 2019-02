Erano stipati in un cassone nel baule dell'auto, la polizia salva 24 cuccioli di cane

TRIESTE - La Polizia stradale di Trieste, nell'ambito del servizio di pattugliamento e vigilanza del raccordo autostradale 13, ha proceduto al controllo di un'auto condotta da un italiano, B. D. le sue iniziali, in compagnia di un altro passeggero, che trasportava nel baule posteriore un cassone in legno appositamente realizzato per il trasporto di 24 cuccioli (9 di razza maltese e 15 barboncini) privi di microchip e di vaccinazione antirabbica. In seguito ai primi accertamenti svolti con il veterinario di turno che ha visitato i cuccioli presso il canile di questa via Orsera, è stato disposto il sequestro sanitario. I due italiani sono stati invece denunciati per avere trasportato i cuccioli di cane, al fine di trarne profitto, dopo averli introdotti nel territorio italiano senza le previste condizioni sanitarie indicate dalla legge 201/2010.

