di Remo Sabatini

L'ennesimo focolaio di Covid in un allevamento di visoni, stavolta a Villa del Conte, in provincia di Padova, significherà l'abbattimento di centinaia di visoni. Duemila animali, infatti, i riproduttori, verranno eliminati nei prossimi giorni.

«Ciò dimostra, sottolinea la Lav in un comunicato, che la sospensione temporanea dell'allevamento di visoni prorogata sino al 31 dicembre con ordinanza del Ministero della Salute, non è funzionale ad evitare la formazione di serbatoi del virus pandemico». Da qui l'invito dell'associazione al Ministro Speranza a disporre l'immediato divieto di allevamento di visoni e altri animali da pelliccia. «Unica azione concreta, ribadisce la Lav, per prevenire ulteriore diffusione del coronavirus è l'immediata chiusura degli allevamenti nei quali migliaia di visoni, comunque destinati a morire, rischiano di divenire, loro malgrado, anche diffusori di un virus mutato».

