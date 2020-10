Migliaia di gatti orfani degli anziani morti di Covid, parte la campagna per l'adozione

Dall'inizio della epidemia, fino alla seconda ondata di Covid, in un gattile di Barcellona è stato un continuo arrivo di gatti orfani. Centinaia di bestiole disorientate e tristissime. Appartenevano ad anziani che nel frattempo erano deceduti dopo essere stati contagiati dal virus. Al Jardinet dels Gats da aprile fino ad oggi non si contano le persone che hanno affidato alla struttura animali senza più nessuno in grado di accudirli. MOlti mici sono stati rifiutati dai parenti delle vittime di coronavirus e abbandonati. In questo modo il gattile si è riempito di animali senza più padroni. E' l'altra faccia del Covid.

Questa organizzazione non profit dedicata alla cura di bestiole randage, nata diversi anni fa per togliere dalla strada gli animali, si è ritrovata a far fronte ad un nuovo fenomeno, quello di mici domestici, piuttosto educati e un po' abitudinari, ma ormai totalmente privi di punti di riferimento. E' a questo punto che il team di volontari ha deciso di agire in due direzioni, la prima di rendere il gattile un posto il più possibile vicino ad una abitazione. La seconda lanciare una sottoscrizione internazionale – la prima in assoluto – per l'adozione di mici orfani di Covid.

L'appello è stato diramato attraverso diversi organi di stampa, compresa la Reuters e così, chi è interessato a farsi carico di un vecchio gatto orfano può mandare una mail a: eljardinetdelsgats@gmail.com e prendere accordi.

