Due cuccioli di tigre sono morti di recente in uno zoo pakistano: secondo l'autopsia, gli animali «sono stati uccisi dal Covid-19», hanno detto i funzionari locali. I due cuccioli di tigre bianca di 11 settimane che vivevano allo zoo di Lahore sono morti quattro giorni dopo l'inizio del trattamento per il virus della panleucopenia felina, un comune virus respiratorio che colpisce i sistemi respiratori dei gatti. L'autopsia ha rivelato gravi danni ai polmoni. Le autorità però proseguono nelle indagini per il tracciamento del contagio.

«Le tigri bianche sono estremamente rare e hanno bisogno di un habitat e di un ambiente specifici per vivere una vita sana. Mettendoli in gabbia in condizioni antigieniche senza cure mediche, continueremo ad assistere a questi incidenti», ha spiegato un guardiano dello zoo. «Il Covid-19 è un nuovo virus e il mondo sta facendo politiche per gli esseri umani», ha spiegato un veterinario del luogo. «Non dovrebbero dimenticare gli animali nei negozi e negli zoo».

